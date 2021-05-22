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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Yenişehir emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Şüphelinin emniyet çıkışı

( BURSA ) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 


- Son aylarda yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği başarılı bir operasyona daha imza attı.Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından dört ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonrası yapılan operasyonda, 3 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.
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