Yenişehir çiftçisine Büyükşehir desteği

-BAŞKAN AÇIKLAMA



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- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgenin tarım ambarı Yenişehir’de kapalı pazar yeri inşaatının 2022 yılı başlarında tamamlanacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’e kazandırdığı kapalı pazar alanında kaba inşaat safhasına geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte inşaatta ncelemelerde bulundu. Alinur Aktaş, Yenişehir’in başta biber olmak üzere sebze ve meyvede çok ciddi altyapısının bulunduğunu belirterek, var olan potansiyelin ‘kapalı pazar alanıyla birlikte’ daha da geliştirileceğini söyledi.



Yerleşke içerisine inşa edilecek ve düğün salonu, lokal gibi sosyal mekanlara ev sahipliği yapacak 2 katlı bir binanın da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı içerisinde inşa edileceğini belirten Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız hızla devam ediyor. 6 bin 600 metrekarelik alanda 5 bin 300 metrekare kapalı alan var. 328 tezgahın yer alacağı mekanda, 2 katlı çok amaçlı hizmet binası da bulunacak. Aslında burası sadece pazar alanı değil. Kurban kesim istasyonlarından tutun da farklı organizasyonlar için planlanmış bir toplanma merkezi” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, kapalı pazar alanının 2022 yılının başlarında hizmete açılacağını ifade etti.

Yenişehirlilerin market standartlarında alışveriş yapacağı pazar alanının şimdiden hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, “Burada eksikliği hissedilen en büyük ihtiyaçlardan biri de bu idi. İnşallah onu da çözüme kavuşturuyoruz. Krizlerin konuşulduğu, pandeminin en ağır şekilde kendisini hissettirdiği bu dönemde bile hamdolsun, devletimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temennimiz, mahcup olmadan yatırımı tamamlamak” diye konuştu.

(MŞ-Y)



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