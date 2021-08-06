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Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri

Genel ve detay görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma Tedbirler İş Makinası Termik Santral Orman Yangını 


- Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı.
Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı. Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor. Santralde yangın önlemleri Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.
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