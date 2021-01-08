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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza

Vatandaşlardan görüntü

Troy 

-Metro girişinden görüntü
-Otobüs duraklarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- Arıza ekiplerin çalışmasıyla giderildi, seferler normale döndü İSTANBUL

- İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Osmanbey istasyonlarında enerji arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İstanbul’da 13.00 sularında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda enerji arızası yaşandı. Metro hattında bulunan Taksim ile Osmanbey istasyonlarında oluşan arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Yaklaşık 40 dakika süren arıza boyunca metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından istasyonlardan çıkartıldı. Taksim’de vatandaşların metroyu kullanamaması üzerine otobüs hatlarında yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesiyle seferler tekrar normale döndü.
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