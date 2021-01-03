Yenikapı’daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti



- İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı’da oluşturduğu yoğunluk akşam da devam ederken, yenikapıdaki taksi yoğunluğu drone ile görüntülendi. İstanbul’da, taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı’nda oluşturduğu yoğunluk bugünde devam etti. Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik alanında başlayan kuyruk, gündüz saatlerinde Kazlıçeşmeye kadar uzadı. Yenikapı Etkinlik Alanında oluşan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, işlemlerin yapılması için bekleyişlerini sürdürürken, oluşan ticari taksi yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.



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