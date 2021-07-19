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Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı

Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı

YENİÇERİ KIYAFETİ İLE GAZETE DAĞITILMASINDAN GÖRÜNTÜLER

Yerel Gazete 

-YENİÇERİ KIYAFETİ GİYEN GAZETE ÇALIŞANI İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- Yerel gazete halkın dikkatini çekmek için yeniçeri giyen çalışanı ile gazete dağıttı NEVŞEHİR

- Nevşehir’de yerel bir gazete vatandaşların dikkatini çekmek için yeniçeri kıyafeti ile vatandaşlara ücretiz gazete dağıttı.
Nevşehir’de yayın hayatına devam eden yerel bir gazete Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gazete okuması ve yerel gazeteye dikkat çekmek için yeniçeri kıyafeti giyen çalışanı tarafından caddelerde ücretiz gazete dağıtımı yaptı. Zaman zaman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gazete dağıtımına kimi vatandaşın ise aldırış etmeden yoluna devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yeniçeri kıyafeti giyerek caddelerde ücretiz gazete dağıtan gazete çalışanı Alperen Ülker, “Biz yerel gazetede olarak Nevşehir’deki vatandaşlara ücretsiz gazete dağıtımı yapıyoruz. Bu kapsamda yeniçeri kıyafetleri giyerek vatandaşların dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar bu şekilde gazete dağıtımı yapmamız olumlu bir şekilde karşıladı” dedi.

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