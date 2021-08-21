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Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

Yenice’de çıkan yangında ev ve ahır yandı, hayvanlar telef oldu

yangın söndürme çalışmalarından detay

Geçmiş Olsun Yangın Akkale Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-soğutma çalışmalarından detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır köyünde çıkan yangında Yüksel Dönmez’e ait büyükbaş hayvan damı ile evi küle döndü. Yangında, 8 tane de büyükbaş hayvan telef olurken, 3 bin adet saman balyası da kullanılamaz hale geldi. Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır köyünde bir hayvan işletmesinin samanlığında çıkan ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın, köylülerin ihbarı sonucunda Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözleri ile Yenice Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yüksel Dönmez’e ait ev ve ağırın yandığını söyleyen Sarıçayır köyü Muhtarı Rıza Bozan, “Büyükbaş hayvan İşletmesinde bulunan 8 adet büyükbaş hayvan yangında telef olurken, 3 bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz” dedi.
Yargının ardından Sarıçayır köyüne gelen Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan yangında zarar gören Yüksel Dönmez’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (İÇ-UYC
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