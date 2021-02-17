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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yenice’de biriken karlar halı sahanın çatısını çökertti

Yenice’de biriken karlar halı sahanın çatısını çökertti

halı sahanın dışından detay

Mel B Kar Kalınlığı Akkale Kar Yağışı 

-içinden detay
-genel ve detay görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapalı bir halı sahanın çatısı, biriken karlara dayanamayarak çöktü. Yenice’de kar kalınlığının ilçe merkezinde 30 santimetrenin üzerine çıkması ile özel bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü. Yenice ilçesi girişindeki Dr. Hacı İbrahim Bodur Bulvarında bulunan özel bir halı saha işletmesinin çatısı kar birikmesi sonucu çöktü. İşletmenin pandemi sebebiyle ile kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Maddî hasarın oluştuğu halı sahanın karın kalkmasının ardından onarılacağı öğrenildi. (İÇ-UYC-MŞ)
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