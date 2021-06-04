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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yenibosna’daki hatalı trafik düzenlemesi ve kavşak inşaatı sürücüleri çıldırttı

Yenibosna’daki hatalı trafik düzenlemesi ve kavşak inşaatı sürücüleri çıldırttı

trafikten görüntü

Metro İnşaatı İhlas Metro Çalışması Metro İstasyonu Leman 

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( İSTANBUL )- Çobançeşme Kavşağı'ndaki düzenleme sırasında Sanayi Caddesinin ters yön çalıştırılması, metro çalışması ile tek şeride inen 29 Ekim Caddesini felç etti İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenibosna Çobançeşme kavşağındaki döner kavşak düzenlemesi trafiği felç etti. Metro şantiyeleri kapanmadan kavşak kaosu çıktı. Yenibosna’da Kuyumcukent ve İhlas Yuva metro istasyonu şantiyeleri sebebiyle yollar yüzde 40 kapasite ile çalıştığı Çobançeşme’de şimdi de kavşak düzenlemesi çilesi yaşanıyor. Yenibosna’daki Sanayi Caddesinin ters yöne çevrilmesi ile Kuyumcukent’ten Yenibosna Beşyol istikametine gidecek araçlar İhlas Holding’in bulunduğu 29 Ekim Caddesine yönlendirildi. Ancak 29 Ekim Caddesindeki metro inşaatı sebebiyle İhlas Yuva sitesi önünde tek şeride inen yolda, geliş gidiş hale gelen trafik sürücüleri çıldırttı. Tek şeritli yolda, araçların hem gidip, hem gelebilmesinin imkansız olduğunu belirten sürücüler, belediye yetkililerinin hiçbir yeri kontrol etmeden, kağıt üzerinde düzenleme yapmalarını eleştirdiler. Belediye otobüsleri ve servis minibüsleri İhlas Yuva Sitesi önünde tıkandılar. Kuyumcukent’ten Güneşli tarafına gitmek için 29 Ekim Caddesine yönlendirilen araçlar ise İhlas Holding binası önünde tek şeride inen yolda tıkanıp kaldılar. Sürücüler, belediye mühendislerinin sahayı gezmeden harita üzerinde karar vermelerini eleştirdi.
Kafa kafaya gelen trafik ise saatlerce sıkışık kaldı. Kuyumcukent, Vizyonpark ve İhlas Holding civarındaki iş yerlerine gitmek isteyenler de sabah ve akşam saatlerinde Çobançeşme kavşağında saatlerce bekliyorlar. Bu arada tam kapanma sırasında, düzenlemeyi yapan inşaat birimlerinin eksik elemanla çalışmaları dikkat çekti. Trafik yoğunluğunun olmadığı 17 günlük kapanmada kavşak çalışması bitirilebilirdi.
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