Yenibosna'da 4 katlı bir iş yerinde patlama

-yangından detaylar

-itfaiye ekiplerinden görüntüler

-ekiplerin çalışması

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yenibosna'da 4 katlı bir iş yerinin 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.



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