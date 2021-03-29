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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni Zelandalılardan, Asya ırkçılığına karşı yürüyüş

- Yeni Zelandalılardan, Asya ırkçılığına karşı yürüyüş

Protestodan detay

( AUCKLAND ) AUCKLAND

Protesto Irkçılık 


- Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde, Asyalılara yönelik ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlendi.
Yeni Zelanda’da binlerce kişi Asyalılar için sokaklara akın etti. “Asya Nefretini Durdurun” hareketi öncülüğünde Aucklan’da bulunan Aotea Meydanı’nda toplanan Yeni Zelandalılar, ABD ve ülkelerindeki Asya karşıtlığını protesto etti. Yüzlerce kişi Auckland kent merkezindeki Aotea Meydanı'nda toplanarak Queen Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Eylemciler, Queen Caddesi boyunca yaptıkları yürüyüşte "Asyalılara yönelik nefrete son verin", "kültürümüzü sevin, halkımızı sevin" ve "Biz Aotearoa'ya (Maori dilinde Yeni Zelanda) aitiz" şeklinde slogan attı. Asya Amerikalılara destek amacıyla bir araya gelen Yeni Zelandalılar, aynı zamanda Asyalıların yaşadıkları zorluklara da dikkat çekmeyi amaçladı.
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