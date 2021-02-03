- Yeni Zelanda’da İlk Covid-19 Aşısına Geçici Onay Verildi



- Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına geçici onay verildiğini bildirdi. Böylece ülkenin ilk Covid-19 aşısı onaylanmış oldu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik ülkelerin aşılama çalışmaları devam ediyor. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Pfizer ve BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya geçici onay verildiğini duyurdu. Pfizer/BioNTech aşısı, ülkenin Covid-19’a karşı onayladığı ilk aşı oldu. Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield, söz konusu gelişmenin salgın ile verilen mücadelede büyük bir adım olduğunu belirterek, artık aşılama sürecini planlamaya başlayabileceklerini söyledi.



Aylardır devam eden titiz değerlendirme sürecinin sonunda, Pfizer/ BioNTech aşısının kullanımının güvenli ve etkili olacağına karar verildiğini açıklayan Bloomfield, her şey yolunda giderse önümüzdeki Mart ayının sonlarına doğru aşıların ilk partisinin Yeni Zelanda’ya ulaşacağının müjdesini verdi. İlk aşılar gümrük, havayolu ve güvenlik personeline yapılacak Salgın sürecini oldukça başarılı bir şekilde yöneten ülkede aşı, ilk olarak ülke sınırındaki gümrük, havayolu ve güvenlik personeline yapılacak. İzolasyon oteli çalışanları, sağlık personeli ve temizlik görevlileri de ilk aşılanacak kişiler arasında yer alıyor.



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