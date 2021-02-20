- Yeni Zelanda’da Covid-19’a karşı aşılama başladı

-Bloomfield açıklama



( AUCKLAND ) AUCKLAND



- Yeni Zelanda’da korona virüse karşı aşı uygulaması bugün Pfizer/BioNTech aşılarının ilk dozlarının uygulanmasıyla başladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama programı devam ediyor. Yeni Zelanda da aşılama programına başlayan ülkeler arasına girdi. Bugün ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti olan Auckland’da başlatılan aşılama programında sınır kontrol personeli ve karantina merkezindeki görevlilere yapılan ilk dozlarla aşılama programı başladı.

Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yapılan ilk aşılarla salgınla mücadelede kilit bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Dr. Bloomfield, "Bugünün aşıları, Covid-19’u engellemek için son 12 aydır hepimizin gösterdiği çabaların değerini pekiştiriyor. Çalışkan ve kendini işine adamış sınır personelimizin aşılanması, virüse yakalanma riski en yüksek olanları koruyan ve topluma yayılma riskini azaltmaya yardımcı olan önemli bir adım" dedi.

Ülkenin Maori ismi olan Aotearoa’yı kullanan Bloomfield, "Bugün Aotearoa’daki herkesi korumada kritik bir adım olan sınır işgücümüzün ilkini aşılayarak tarihimizin en büyük aşılama programını başlatıyoruz" diye konuştu.

"Hala kat etmemiz gereken uzun bir yol var" Bloomfield, Wellington’da aşılamanın Pazartesi günü, Christchurch’te ise Çarşamba günü başlatılacağını duyurdu. Aşı olanların ardından aynı hanede yaşayanların aşılanmasına başlanacağını belirten Bloomfield, "İnsanların aşılarını ne zaman ve nasıl yaptırabileceklerine dair bilgiler yakında açıklanacak" diye konuştu.

Aşılamanın başlamasının uzun bir yolculukta küçük ama önemli bir adımı temsil ettiğini vurgulayan Bloomfield, "Bu, yeni bir bölümün başlangıcı ama Covid-19 salgınında hala kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Bu salgının yüzyıldaki en önemli küresel halk sağlığı sorunu olduğunu hatırlamalıyız" dedi.

Bloomfield, "Bu nedenle aşılama başlamış olsa bile herkesin tetikte ve temel kurallara bağlı kalması önemlidir, iyi değilse evde kalmak ve test yaptırmak, el yıkamak, dirseğe hapşırmak ve tüm toplu taşıma araçlarında maske takmak" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar 2 bin 350 vaka tespit edilirken, 26 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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