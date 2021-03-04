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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yeni Zelanda’da 8.1 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

- Yeni Zelanda’da 8.1 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı

Deprem Bild Tsunami 

-Sirenler
-Sokağa çıkan halk

( AUCKLAND ) - Yeni Zelanda’da 8.1 büyüklüğünde deprem- Tsunami uyarısı yapıldı AUCKLAND

- Yeni Zelenda’da aynı gün içinde 3 deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda açıklarında 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yeni Zelanda’da aynı gün içinde 3 büyük deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikteki 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 7.4 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini bildirmişti. USGS tarafından yapılan açıklamada, Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3’üncü bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45’te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası’nın doğu kıyısına yakın olanların derhal "en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere" gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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