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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni Zelanda’da 49 pilot balina karaya vurdu, 9'u öldü

- Yeni Zelanda’da 49 pilot balina karaya vurdu, 9'u öldü

Balinaların kurtarılma anı

( WELLINGTON ) WELLINGTON

Balina Nadan 


- Yeni Zelanda’da karaya vuran 49 pilot balinadan 9’unun öldüğü, diğer 40 balinanın kurtarıldığı belirtildi. Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Farewell Spit sahilinde 49 pilot balina karaya vurdu. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütünün saatler sonra 40 balinayı kurtarmayı başardığı öğrenildi. Ancak sahile vuran 9 pilot balinanın öldüğü belirtildi.
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