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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni Zelanda’da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı

- Yeni Zelanda’da 3 bin kuzu köprüyü trafiğe kapattı

Kuzuların geçişi

( WELLINGTON ) WELLINGTON

Kamera Gesi Cep Telefonu 


- Yeni Zelanda’da 3 binden fazla kuzunun köprüden geçme anları görüntülendi. Yeni Zelanda'nın Hawke's Bay bölgesindeki Otane kasabasında 3 bin kuzu nehrin üzerindeki köprüden geçti. Yüzlerce kuzunun tek şeritli köprüden 7 dakika içinde geçtiği belirtildi. Kuzuların geçişi sırasında köprü trafiğe kapatılırken, o anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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