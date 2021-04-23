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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yeni Zelanda, bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Avusturalya ile karşılıklı uçuşları durdurdu

- Yeni Zelanda, bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Avusturalya ile karşılıklı uçuşları durdurdu

Havalimanından görüntüler

Karantina 

-Yakınlarını karşılayanlar

( AUCKLAND ) AUCKLAND

- Avusturalya’da bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından Yeni Zelanda, 1 yılın ardından 19 Nisan’da başlayan karşılıklı uçuşları yeniden durdurdu. Dünya genelinde artan korona virüs salgınında pek çok ülke karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuşların durdurulduğu Yeni Zelanda ve Avusturalya arasındaki uçuşlar, seyahat balonu yöntemi ile 19 Nisan’da yeniden başlamış ancak Yeni Zelanda'daki Auckland Havalimanı'nda bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından seyahat balonu yönetimine ilişkin endişeler artmıştı. Avusturalya’nın Perth kentinde bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından Yeni Zelanda, 1 yılın ardından 19 Nisan’da başlayan karşılıklı uçuşları bir kez daha durdurdu. Perth’te ise bu gece yarısından itibaren 3 günlük karantina ilan edildi. Yeni Zelanda’da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 600 korona virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 26 olarak kaydedildi. Avusturalya’da ise salgının başlangıcından bu yana vaka sayısı 29 bin 626 ve can kaybı ise 910 olarak kayıtlara geçti.
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