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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Yeni Zelanda 2021’e Görkemli Bir Kutlamayla 'Merhaba' Dedi

- Yeni Zelanda 2021’e Görkemli Bir Kutlamayla 'Merhaba' Dedi

Konserlerden görüntüler

Işık Gösterisi Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek Yeni Yıl Yaz Mevsimi 

-Konserde eğlenen insanlar
-Havai fişek gösterisi

( AUCKLAND ) - Yeni Zelanda 2021’e görkemli bir kutlamayla "merhaba" dedi AUCKLAND

- Covid-19 salgınından hiç etkilenmeyen Yeni Zelanda, görkemli kutlamalarla 2021 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre’de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla “merhaba” dedi.
Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Ülkede şu ana dek hiç Covid-19 tespit edilmediği için yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.
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