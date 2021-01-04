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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni yılın ilk pazarında denetimler üst düzeydi

- Yeni yılın ilk pazarında denetimler üst düzeydi

-Pazar detay

Pazarcı İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Zabıta 

--Yapılan denetimler detay
--Yapılan röp.

( BİLECİK )- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Sali Yılmaz;- "Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" BİLECİK

- Bilecik'te 2021 yılının ilk pazarında zabıtalar tarafından pazarcılara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı. Bilecik'te her pazartesi günü Hürriyet Mahallesine kurulan kapalı pazarda zabıta ve Bilecik Valiliğine bağlı denetim ekipleri tarafından denetimler artarken, pazarcılardan HES kodu sorgulaması yapıldı. Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ekipler kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafların tek tek ateşlerini de ölçülürken, sosyal mesafe, hijyen kuralları da hatırlatıldı. "Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" Yapılan denetim hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Sali Yılmaz, gece gündüz demeden denetimleri devam ettiklerini anlatarak, "Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığı için denetimlerimiz devam ediyor. Bilecik Valiliği denetim ekibi, il emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve Bilecik Belediyesi bağlı ekiplerimiz olmak üzere 3 kurum koordineli olarak HES kodu denetimleri yapıyoruz. Bu denetimlerde özellikle esnaf arkadaşlarımızın sağlığı açısından biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.
(CKT-
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