- Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1’inci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 4’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonuna,1’i hem Plan Bütçe komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonu’na havale edildi. 1 maddede ise denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi istendi. Denetim komisyonu seçildi Belediye Kanununun 25’inci maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2020 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Şükran Yılmaz, İbrahim Ceylan, Bekir Aslan, Abdullah Bedirhanoğlu, Uğur Kalkan, Denetim Komisyon üyeliğine seçildi Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2’inci oturum toplantısını 07 Ocak 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

(AD-SD-Y)



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