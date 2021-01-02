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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni yılın ilk hafta sonunda kartpostallık kısıtlama manzaraları

Yeni yılın ilk hafta sonunda kartpostallık kısıtlama manzaraları

drone görüntüler

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Güneşli Hava Güneşli Sokak Hayvanları 

-Kanlı Kavak parkından aktüel görüntüler
-Porsuk Çayı'ndan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Eşsiz görüntülere sahne olan Kanlı Kavak havadan kaydedildi ESKİŞEHİR

- Yeni yılın ilk hafta sonunda Eskişehir’de güneşli bir hava yaşanırken, boş kalan Kanlı Kavak parkında ortaya çıkan manzaralar drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Eskişehir’in doğal güzelliklere sahip olan Kanlı Kavak parkı sessizliğe büründü. Yeni yılın ilk hafta sonunda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Porsuk Çayı’nın eşsiz manzaralara sahne olduğu parkta ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile havadan kaydedildi. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşların ise parkta yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarması dikkatlerden kaçmadı.
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