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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk gününde kısıtlama gölgesinde Cuma namazı

Yeni yılın ilk gününde kısıtlama gölgesinde Cuma namazı

Camiye yürüyerek gelen vatandaşlardan görüntüler

Seccade İslam Cuma Namazı Sevindik Yeni Yıl 

-Vatandaşlardan röportaj
-Namaz kılan vatandaşlar
-Cami bahçesinde namaz kılan vatandaşlar
-detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Vatandaşlar Cuma namazına yürüyerek geldi GAZİANTEP

- Korona virüs salgını nedeniyle yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de vatandaşlar Cuma namazı için ev mesafesindeki camilere yürüyerek geldi. Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye yeni yıla sokağa çıkma kısıtlaması ile girdi. Sokağa çıkmak ıslanmasın ilk günü olan Cuma günü, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına riayet ederek namazı ev mesafesindeki Camilerde kıldı. Gaziantep’te de sokağa çıkmak kısıtlamasına uyan vatandaşlar cuma namazı için evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar en yakın camilere giderek Cuma namazlarını kıldı. Kentte özellikle ulu camiye Akın eden vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde Cuma namazlarını kıldı. Namaz için seccadelerini alarak camilere gelen bazı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararına sevindiklerini belirterek, kısıtlamaya rağmen Cuma namazını kılabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar da eskiden omuz omuza kaldıkları namazları özlediklerini belirterek, 2021 yılında Türkiye’nin ve İslam dünyasının virüs illetinden kurtulması temennisinde bulundu. Vatandaşlar, Cuma namazlarını eda ettikten sonra tekrar evlerine döndü.
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