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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk gününde evlatlarının yolunu gözlemeye devam ettiler

Yeni yılın ilk gününde evlatlarının yolunu gözlemeye devam ettiler

Evlat nöbetindeki aileden görüntü

Gözleme Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü Teröristler 

-Cennet Kavaklı konuşması
-Celil Begdaş konuşması
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, yeni yalı da evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve Diyarbakır’da 487 gündür evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti. Gaziantep'ten gelen Cennet Kavaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Kavaklı, "6 yıl oldu oğlumdan haber alamıyorum, eylemimiz bir yılı devirdi. Şuanda 2021 yılındayız pandemi dolayısıyla çadıra gidemedik ama bulunduğumuz otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Benim tek isteğim var Adil’imi bana versinler artık yeter" dedi.
"2020 yılı bize iyi gelmedi" 2018'de 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden baba Celil Begdaş, evlat nöbetindeki ailelere destek için otele geldi. Yeni yıla buruk bir şekilde girdiklerini anlatan Begdaş, "487 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. 2020 yılı bize iyi gelmedi. İnşallah 2021 yılı iyi olacak. 2021'in bizler ve burada bulunan bütün aileler için zafer yılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bizler evlatlarımızı alarak zafer elde edeceğiz" diye konuştu.

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