Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk günü yangın çıktı, Cuma namazına giden vatandaşlar fark etti

Yeni yılın ilk günü yangın çıktı, Cuma namazına giden vatandaşlar fark etti

İtfaiye araçları ve yangına müdahale edilmesi detay

( SAKARYA )- Gayrimenkul dükkanında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi SAKARYA

Karya Gayrimenkul Harekete Geç Yangına Müdahale Trol 


- Sakarya’da 2021 yılının ilk yangını Serdivan ilçesinde bulunan bir gayrimenkul dükkanında meydana geldi. Cuma namazına giden vatandaşların fark etmesi üzerine harekete geçen itfaiye erlerince yangın söndürüldü. Yangın, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını o esnada Cuma namazına gitmekte olan vatandaşlar fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğmak İçin En İdeal Ülkeler SıralamasıDoğmak İçin En İdeal Ülkeler Sıralaması
Bu Ülke Ev Alana Oturma İzni VeriyorBu Ülke Ev Alana Oturma İzni Veriyor
Gayrimenkul Yatırımının En Çok Değer Kazandığı 10 ÜlkeGayrimenkul Yatırımının En Çok Değer Kazandığı 10 Ülke
Gayrimenkul Yatırımında Para Kaybedeceğiniz 10 ÜlkeGayrimenkul Yatırımında Para Kaybedeceğiniz 10 Ülke
En Çok Cinayet İşlenen İlk 50 ÜlkeEn Çok Cinayet İşlenen İlk 50 Ülke
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı