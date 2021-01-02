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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni yılın en güzel görüntüsü...Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı

Yeni yılın en güzel görüntüsü...Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı

Temizlik görevlisinin köpeklerle ilgilenmesi

Temizlik İşçisi Köpek Temizlik Görevlisi Kamera Sokak Köpekleri 

-detay

( DÜZCE )- Kısıtlamada bir yandan görevini yaptı, bir yandan köpekleri sevdi DÜZCE

- Düzce’de kısıtlamada görevinin başında olan temizlik görevlisi bir yandan işini yaptı, diğer yandan köpeklerini de sevmeyi ihmal etmedi. Videoyu görenler ise 2021 yılının en güzel görüntüsü” dediler. Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokaklarda görevine devam eden bir temizlik işçisi ile sokak köpeklerinin dostluğu vatandaş kamerasına yansıdı. Düzce’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı. Tedbirler kapsamında görevine devam eden bir temizlik işçisi ile sokak köpeklerinin dostluğu vatandaş kamerasına yansıdı. Bir yandan işini yapmaya devam eden temizlik görevlisi diğer yandan sokak köpeklerini de sevmeyi ihmal etmedi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.
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