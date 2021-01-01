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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle beraber giren Vali Arslantaş: “Maskesiz bir yıl olmasını diliyorum”

Yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle beraber giren Vali Arslantaş: “Maskesiz bir yıl olmasını diliyorum”

- uygulama noktasında görev yapan polislerden detay görüntü

Emniyet Müdürü Ali Arslan Ali Arslantaş Jandarma Komutanı Polis Ekipleri 

-- vali arslantaşın konuşması

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Valisi Ali Arslantaş, sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polisleri ziyaret etti. 2021 yılına İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile beraber giren Vali Arslantaş, “Maskesiz bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile beraber Burdur girişinde bulunan uygulama noktasında görev alan polis ekiplerini ziyaret etti. 2021 yılının ilk dakikalarını, yeni yıla ailelerinden ayrı giren polis ekipleri ile beraber geçiren Vali Arslantaş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra pozitif bir tablo beklendiğini söyledi.

Yeni yılın maskesiz bir yıl olmasını istediğini belirten Arslantaş, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Vatandaşlarımız şu anda evlerindeler. Ama bir taraftan da onların güvenliği, esenliği, sağlığı için kolluk kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görevlerinin başındalar. 11 ilçemiz ile birlikte merkezimizde de hem jandarmamız hem emniyetimiz görevinin başındalar. Onların yaptıkları uygulamaları yerinde görmek, ailelerinden ayrı girecekleri yeni yıla onlarla birlikte girmek üzere biz de hem ilçelerimizde kaymakamlarımız hem burada emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve sayın vekilimiz ile birlikte kahraman güvenlik kuvvetlerimizle bir arada olmayı kabul ettik. Yeni yılın ülkemizde, Burdur’umuzda hayırlar, güvenlikler ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. İnşallah çok kısa sürede ağzımızdaki maskeler başta olmak üzere pandemi sürecinin de sonuna geleceğiz. Maskesiz bir yıl olmasını diliyorum. Aşı uygulamalarımız ile birlikte çok ciddi bir mesafe alacağız. Burdur ve hem şehirlerimize özellikle şu son bir aydır göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkürü bir borç biliyorum. Vaka sayılarımızda çok ciddi azalma var. Hala kontrol altına alınabilmiş değil. 4 günün sonunda da pozitif bir tabloyla karşılaşacağımızı bekliyoruz. Herkese aileleriyle geçirecekleri bol kazançlı mutlu bir yeni yıl diliyorum” dedi.

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