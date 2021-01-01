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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yıla sokakta uyanan evsiz vatandaşa polis sahip çıktı

Yeni yıla sokakta uyanan evsiz vatandaşa polis sahip çıktı

Evsiz vatandaştan görüntüler

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Serzeniş Yeni Yıl 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Çevreden detay
-Evsiz vatandaşın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidiş anı

( ANTALYA -ÖZEL)- Bir apartmanın altında yatarken bulunan evsiz adam için sağlık ekipleri çağrılıp hastaneye kaldırıldı- Canının acısını unuttu, sigaraya odaklandı: “Hastaneye gideceğim de, bir sigara içeyim” ANTALYA

- Antalya’da yeni yılın sabahında bir apartmanın altında serdiği kartonlar üzerinde yatarak canının acıdığını söyleyen şahıs, mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonrası yeni yıla evsiz girdiği anlaşılan ve dizinde oluşan iltihap nedeni ile tedavi görmesi gereken şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, evsiz vatandaşın misafirhaneye yerleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir apartmanın altında serdiği kartonlar üzerinde yatarak “Canım acıyor” diye bağıran vatandaş, mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.G. isimli şahsın uzun süredir sokakta yaşadığı tespit edildi. Evsiz vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerine “Yemek yok, içmek yok, gece dışarıda yatıyorum” dedi.
Polis ekipleri, evsiz vatandaşın bu serzenişi üzerine belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin maskeni tak, sigaranı söndür, tedavini yapalım demesi üzerine “hastaneye gideceğim de bir sigaraya içeyim” diyen K.G, ekiplerin ısrarı üzerine sigarasını bıraktı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan şahıs, hastanede yapılacak olan tedavisinin ardından belediyenin evsizler için tahsis ettiği evlere yerleştirilecek.
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