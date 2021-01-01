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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yıla girilirken görevi başındaki polisler unutulmadı

Yeni yıla girilirken görevi başındaki polisler unutulmadı

polis uygulamaları havadan görüntüler

Kutlay General Sivil Toplum Yeni Yıl Irak 

-protokolün polisleri ziyareti
-Vali Açıklama
-Belediye başkanı açıklama
-vatandaşlardan polise çorba ve karanfil
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da polis yeni yılda yoğun önlem aldı- Yeni yılda vatandaşlardan polise tatlı, çorba ve karanfil ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yeni yılın ilk dakikalarında kent protokolü görevi başındaki polisleri ziyaret ederken vatandaşlar ise polise çorba ikram edip karanfil dağıttı.
Şanlıurfa’da yeni yeni yıla girilmesinin hemen ardından kent protokolü uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret edip görevi başındaki polis memurlarının yeni yılını kutladı. Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Vali Erin, 2021 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de uygulama noktasını ziyaret edip hem polislerin yeni yılını kutladı hem de tatlı ikram etti. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Beyazgül, 2020 yıkının bir çok güçlük atlatıldıktan sonra geride bırakıldığını fakat 2021 yılının iyi olacağını umut ettiklerini dile getirdi. Vatandaşlardan polislere çorba ve karanfil Şanlıurfa’da bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da yeni yılda görevi başındaki polisleri unutmadı. Polislere çorba ikam edilerek karanfil hediye edildi.
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