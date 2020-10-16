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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yeni kazalar yaşanmasın diye kurban kesip dua ettiler

Yeni kazalar yaşanmasın diye kurban kesip dua ettiler

-Efe Köyü Muhtarlığından kazaların yoğun olduğu yolda kurban kesimi

Kurban Kesimi Karahisar Allah Hamdolsun Ölümlü 

-Sık sık kazaların yaşandığı yolda kurban kesimi detay görüntü
--kurban kesilirken detay görüntü
-Dua edilirken detay görüntü
-Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce röportaj
-Eski Efe Köyü camii imamı Fatih kavak röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Efe Köyü Muhtarlığından kazaların yoğun olduğu yolda kurban kesimi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Efe köyü yolunda son bir haftada meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalarının ardından köy sakinleri çareyi yolda kurban kesmekte buldu. Köy sakinleri Cuma namazı sonrası sık sık kazaların yaşandığı 'Efe köyü yolu virajı ve rampası' olarak bilinen yerde kurban kesip ardından kazaların olmaması için dua etti. Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Muhtarlığı ve köy halkı tarafından sık sık kazaların yaşandığı yolda kurban keserek kazaların yaşanmaması için dua etti. Cuma namazı sonrası yapılan kurban kesiminin ardından konuşan Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce, yaşanan kazalarının kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, ''Malum geçtiğimiz günlerde köy yolumuzda ve köy yolu ayrımında elim trafik kazaları yaşandı. Sizin de bildiğiniz gibi 2 ölümüz var yaralılarımız var. Kurbanımızı şükür amaçlı kestik. Allah inşallah bir daha tekrarını yaşatmasın. İmece usulü vatandaşlarımız duyarlı davrandı. Allah'a hamdolsun kurbanımızı kestik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın'' dedi.
“Allah kestiğimiz kurbanı kabul eylesin” Eski Efe Köyü Cami İmam Hatibi Fatih Kavak, yolda son bir hafta içerisinde meydana gelen kazalarda iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Maalesef 2 canımızı kaybettik. İkinci kazanmamızda ise Allah'a şükür hiçbir can kaybımız olmadı. Muhtarlığımızın öncülüğünde kardeşlerimizin desteği ile kazalardan belalardan korunmak amacıyla şükür niyetine arkadaşlarımızla beraber kurbanımızı kestik. Allah kestiğimiz kurbanı kabul eylesin. İnşallah da görünür görünmez tüm kazalardan cümlemizi korusun inşallah'' dedi.

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