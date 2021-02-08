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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni Hasankeyf'in ihya çalışmaları sürüyor

- Yeni Hasankeyf'in ihya çalışmaları sürüyor

Drone ile Hasankeyf genel görüntüsünden detay

Restorasyon Toplantı 

-Drone ile arkeo-park alanından detay
-Kent meydanından detay
-İş makinelerinden detay
-Taşınan eserlerin restorasyon çalışmalarından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Projesi kapsamında Batman’ın antik kenti Hasankeyf ilçesinde taşınan tarihi yapılarla ilgili çalışmalar devam ederken, yeni Hasankeyf yerleşkesinde ise alt ve üstyapı eksiklikleri gideriliyor. Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ağaçlandırma, park bahçe yapımı gibi birçok çalışma devam ediyor. Hasankeyf için önemli projelerden biri olan 10 bin metrekare alan üzerine kurulmaya başlanılan yeni kent meydanının da yapımına başlandı. Kent meydanı yaz aylarına doğru ilçe sakinleri ve turistleri ağırlamaya başlayacak. Kentte ayrıca Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk Başkanlığında, ilçe genelinde 2020 yılı içerisinde yapılan proje çalışmaları ile 2021 yılı içerisinde yapılması düşünülen proje fikirlerinin değerlendirilmesine ilişkin proje koordinasyon birimi toplantısı yapıldı. Toplantıda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. (OA-YRT
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