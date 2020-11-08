Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi

-Dış çekimlerden görüntü

-Tarihi alanlardan görüntü

-Röportaj

-Sonbahardan görüntü

-detaylar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dünya evine giren çiftler dış çekim fotoğraflarına yoğun ilgi gösteriyor.İlçede yaz mevsimiyle başlayan düğünler kışa kadar devam ederken, yeni evlenen çiftler ise en çok dış mekanlarda fotoğraf çekmeyi istiyor. Bölgenin tarihi ve güzellikleriyle dolu manzaralar eşliğinde yapılan dış çekimlerle çiftler anılarını bir ömür saklayabiliyor.Profesyonel bir şekilde dış çekimler gerçekleştirdiklerini belirten Gever Prodüksiyon Sahibi İslam Düzenci, “Dış mekan fotoğraf çekimlerimizi genellikle yöresel elbiseler ve gelinlikle yapıyoruz. Gelin ve damatlarımız daha iyi fotoğraf karelerine yansıyor. Bu çekimlerimizi yaptığımız alanlar genel olarak tarihi ve yerin manzarası çok olacak şekilde yapıyoruz. Son günler yaşadığımız sonbahar güzelliğini dış çekimlerimize yansıtıyoruz. Bu işi profesyonel bir şekilde ve donanımlı makinelerle gerçekleştiriyoruz. Şimdiden tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz’’ dedi.

Çiftler ise düğünden sonra kendilerine çektikleri fotoğraf ve görüntülerin kalacağını belirterek, “Bizde o anı gerçekleştirmek için, bölgenin en güzel tarihi ve doğal alanlarında bu çekimleri yaptırıyoruz” ifadelerini kullandılar.



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