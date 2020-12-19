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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Polis Oto Tamirhanesi İhlas Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin kilidi kırmasından görüntü
-Kapının açılarak kadının çıkarılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ )-Sığındığı eski eşi tarafından tamirci dükkanında üzerine kilit vurulan kadın, şiddet gördüğü yeni eşinden kaçtığına pişman oldu-Oto tamir dükkanında alıkonulan kadın, 24 saat sonra kurtarıldı DENİZLİ

- Denizli’de yeni eşinden şiddet görüp sığındığı eski eşi tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin kilidi kırarak açtığı işyerinde valizleriyle birlikte çıkartılan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Raziye Saruhan, yeni eşi tarafından darp edilince eski eşi Mehmet K.’ya sığındı. Eski eşine sığınan Saruhan, 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. Şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yardım çığlığı attı. Yanında şarj aleti bulunmayan Saruhan, işyerinde saatler sonra bulduğu şarj aletini ile telefonu şarj etti. Telefonun açılmasıyla umutlanan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak kepenki açtı. Saatler sonra açılan kapının arkasında valizleri ile birlikte çıkan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Ekipler, alıkonulan ve sağlık durumu iyi olan kadını polis merkezine götürdü. Yeni eşi de olay yerinde geldi Eşinin alıkonulduğundan habersiz olan Ramazan Y'nin, saatlerce Saruhan’a ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Saruhan’ın ısrarla çalan telefonunu açmasıyla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi. Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra İhlas Haber Ajansı’nın

sorularına cevap veren Raziye Saruhan, “Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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