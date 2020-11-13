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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yeni doğmuş erkek bebek cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu

Yeni doğmuş erkek bebek cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu

camiden görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-hastaneden görüntü

( MANİSA )- Cami avlusuna bırakılan bebek yoğun bakımda- Sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alınan bebeği kim ya da kimlerin bıraktığı araştırılıyor MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan bir bebek cami avlusuna terk edilmiş bir halde bulundu. Daha önce cinsiyeti kız olarak açıklanan bebeğin erkek olduğu ve Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Bebeğin en fazla 2-3 gün önce doğduğu tespit edildi.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen erkek bebek sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cinsiyetinin erkek olduğu açıklanan bebeğin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam ederken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
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