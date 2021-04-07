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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni doğan oğlağa şefkat eli

Yeni doğan oğlağa şefkat eli

Genel görüntü

Opel Market Doğuş 

-Taşımasından görüntü
-Kucağından görüntü
-Röportaj
-Cengiz topel caddesinde taşımasından görüntü
-Vatandaşların yoğun ilgisinden görüntü
-Röportaj
-farklı açılardan görüntü
-En işlek caddeden görüntü
-Röportaj
-Yoğun ilgiden görüntü
-Kucağından eve götürürken görüntü

( HAKKARİ )- Doğuştan ayağı sakat olan 2 günlük oğlak, sahibi tarafından çocuk gibi kucakta veterinere getirildi HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğuştan ayağı sakat olan 2 günlük oğlak, sahibi Muhammed Onay tarafından çocuk gibi kucakta veterinere getirilmesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiye neden oldu. İlçede yaşayan Onay ailesi, 2 gün önce dünyaya gelen ve ayağı sakat olan oğlağı tedavi için veterinere getirdi. Veterinerden sonra oğlağı tekrar kucağında çocuk gibi taşıyan sahibi 20 yaşındaki Muhammed Onay’ı ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde görenler şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların en yoğun olduğu caddede kucağında oğlağı taşıyan Onay, yoldan geçenlerin ilgisini çekerek, bazıları ise oğlakla fotoğraf çektirdi. “Oğlağı kucağımda çocuk gibi taşıyarak veterinere götürdüm” diyen Muhammed Onay, “Oğlağımız doğduğunda sakattı bizde hemen kalkıp veterinere getirdik. Ama maalesef bacağı iyileşmeyecek, çünkü doğuştan gelen bir şeymiş. Bende yine kucağıma alıp eve götürüp bakacağım. Şimdi çarşı merkezinde kucağımda getirdiğimde herkes yoğun ilgi gösterdi. Hatta fotoğraf çeken bile oldu” dedi.
Oğlakla fotoğraf çektiğini belirten Adem Dara adlı vatandaş ise market işlettiğini belirterek, “Yolda arkadaşı gördüm kucağında bu oğlağı gördüm. Bende bu anı kaçırmamak için fotoğraf çektim. Arkadaş çok güzel bir davranış sergilemiş ve hiç kimseyi umursamadan kucağında taşıyıp veterinere getirmiş. Allah böyle güzel insanların sayısını çoğaltsın” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)
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