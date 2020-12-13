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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

ameliyattan görüntü

Kaka Ameliyat 

-Röportaj
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Eşme Pınar köyü halkından çiftçilikle uğraşan Tarık Topkaya’ya ait, çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen buzağıya veteriner hekim Volkan Can Karadağ müdahale etti. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük buzağı sağlığına kavuştu.Ardahan’da 2 gün önce doğan buzağının boşaltım sisteminde sorun olduğu anlaşıldı. Buzağının sahibi Tarık Topkaya, durumu fark edince buzağısını alıp veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim Volkan Can Karadağ, yaptığı tetkik sonucunda buzağının çift cinsiyetli ve kaka yolunun olmadığını tespit etti. Buzağıya hemen müdahale eden Karadağ, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ve buzağının boşaltım sistemindeki sorunu giderdi.Öte yandan Karadağ, böyle bir sorunla daha öncesinde karşılaşmadığını ifade etti.
Buzağının çift cinsiyetliliği ile ilgili ise herhangi bir müdahale yapılmadı.Pazartesi günü Kafkas Üniversitesi’ne gönderilecek buzağının, tedavisine burada devam edilecek.
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