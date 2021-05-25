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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Zekiye T.'nin adliyeye getirilmesi

( KONYA ) KONYA

Jandarma Çalışan Kadın Tarım İşçisi Yakalama Kararı Harekete Geç 


- Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan kadın, 8 aylık hamileyken kendi başına doğum yaptığı bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da oturan Zekiye T. (33), 1 yıl önce Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Kasım adlı bir kişiyle evlendi. Zekiye T. 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı. Şüpheli kadın iddiaya göre ölü doğan bebeğini evinde sakladı. Zekiye T. bir süre yakınlarıyla birlikte tarım işçisi olarak tarlalarda çalışmak üzere Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Olayın ortaya çıkmasıyla Zekiye T. hakkında Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğu kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Zekiye T'nin Ereğli ilçesine bağlı Kuzukuyu Mahallesinde çadırlarda kaldığı ve tarım işçisi olarak çalıştığı bilgisinin alınmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ekiplerinin çalışmalarında Zekiye T. yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı ise adliyeye sevk edildi. (RÇ-FM-
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