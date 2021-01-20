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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi

Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi

- Kadının asayişten çıkma anları

Hastane 

-- Asayişten, kadının evinden detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Olay İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (GY-
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