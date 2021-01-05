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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Yeni doğan bebeği parka bırakan şahıslar adliyeye sevk edildi

- Yeni doğan bebeği parka bırakan şahıslar adliyeye sevk edildi

Güvenlik kamerası

Hastane Polis Merkezi Kamera Sağlık Ekipleri Irak 

-Şahsın polis merkezine alınışı
-Şahsın merkezden çıkışı
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde bir şahıs tarafından yeni doğan bir bebek parka bırakılmış, vatandaşlar tarafından fark edilen bebek daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve bebeğin anne ve babası olduğu öğrenilen bir kadın ve bir erkek adliyeye sevk edildi. Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vatandaşlar bir parkta paket içerisinde bırakılmış bir bebek olduğunu fark etti. Yeni doğduğu belirlenen bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı çalışmada olayla ilgili bir kadın ve bir erkek şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, Üsküdar’daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece’deki adliyeye sevk edildi. Öte yandan gözaltına alınan kadın ile adamın nikahsız bir şekilde beraber yaşadıkları, şahısların parka bıraktıkları bebeğin anne ve babası olduğu öğrenildi. (CGK-
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