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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Yeni Delhi’de hava kalitesi düştü

- Yeni Delhi’de hava kalitesi düştü

Hindistan'dan detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Çevre Kirliliği Hava Kirliliği Başkent 


- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi yükseldi. Vatandaşlar hava kalitesinin düşmesinden şikayet ediyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin seviyesi yükselmeye başladı.
Hava kalitesinin de düşmesiyle görüş mesafesi düştü. Hava Kalitesi İzleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada Pencap, Haryana, Racastan, Uttar Pradeş bölgelerinde yapılan anız yakma nedeniyle hava kalitesinin kritik seviyelere geldiğini açıkladı.
Hava Kalitesi İzleme Kurumu, anız yakma ve kışın gelmesiyle birlikte kirlilik seviyesinin yüzde 42’ye ulaştığını da aktardı. Kentte hakim olan sisli hava ve çevre kirliliği Yeni Delhi halkını da olumsuz etkiliyor. Yeni Delhi’de yaşayanlar boğulmuş gibi hissettiklerini ifade ederken yerel kaynaklar, Yeni Delhi’de her kış hava değişiklikleri nedeniyle kentte seyahat etmenin de neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.
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