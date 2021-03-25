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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeni çipli kimlik kartı için hizmet ayaklarına götürüldü

Yeni çipli kimlik kartı için hizmet ayaklarına götürüldü

Yapılan işlemlerden detay

Ali İl Parmak Çipli Kimlik Parmak İzi Kimlik Kartı 

-Yaşlıların parmak izi alınması detay
-Resim çekmeleri detay ve röp.

( BİLECİK )- Bilecik Huzurevi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı- 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor BİLECİK

- 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması ile Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı. Bilecik'te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin, başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek, sağlık sorunu ve yaşlı olan huzurevi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı. Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Çırak, Genel Müdürlüğün insan odaklı hizmetlerinden olan Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması, gezici kayıt terminali ile adreste kimlik kartı başvurularının alınması çalışmaları kapsamında 15-19 Mart tarihleri arasında il genelinde 58 vatandaşa hizmet verildiğini bildirdi. Öte yandan başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından huzurevi sakinlerine gönderilecek.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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