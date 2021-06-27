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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Yeni aldığı otomobil küle döndü

Yeni aldığı otomobil küle döndü

Aracın yanması

-İtfaiyenin söndürmesi
-Soğutma çalışmaları
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak, küle döndü.Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yeni satın aldığı sıfır kilometredeki otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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