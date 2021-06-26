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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni aldığı elektrikli bisikleti otomobille çarpışan şahıs yaralandı

Yeni aldığı elektrikli bisikleti otomobille çarpışan şahıs yaralandı

Elektrikli bisikletten görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Otomobilden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yeni aldığı elektrikli bisikleti ile otomobille çarpışan vatandaş yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin B. isimli vatandaş yeni aldığı öğrenilen elektrikli bisikletle caddede seyir halindeyken, İsmail Ç. yönetimindeki 41 YJ 675 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen Hüseyin B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü İsmail Ç. polis merkezine götürüldü. Elektrikli bisiklet ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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