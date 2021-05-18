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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yemyeşil doğada flüt resitali

Yemyeşil doğada flüt resitali

Mehmet Baki'den detaylar

Müzik Öğretmeni Öğretmen Yeşil Doğa Bulduk 

-Öğretmenin flüt çalması
-röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da yaşayan müzik öğretmeni Mehmet Baki, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen dağlarda blok flütle türküler çalıyor. Dağlardaki canlılara adeta konser veren Baki, doğayla baş başa kalmanın da huzurunu yaşıyor. Erzurum’un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Trabzonlu Mehmet Baki, yeşile bürünen doğanın tadını çıkartıyor. Dağların zirvesinde blok flütle türküler çalan Baki, doğadaki canlılara adeta konser veriyor. Her hafta usanmadan Uzundere ilçesinin sarp dağlarına çıkan Mehmet Baki, müzik resitalini eksik etmiyor. Bağlama, kemençe, kaval, gitar, ney ve piyano da çalabilen Baki'nin blok flütle en çok çalmayı tercih ettiği parçaların başında ise Erzurum yöresine ait ‘Sarı Gelin’ türküsü yer alıyor. Baki, fırsat buldukça enstrümanlarıyla doğada müzik yaptığını ifade ederek, "Erzurum'un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapıyorum. Trabzonluyum o yüzden doğa beni kendine çekiyor. Fırsatım oldukça enstrümanlarımı alıp doğada müzik yapmayı seviyorum. Bunu herkese tavsiye ederim" dedi.

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