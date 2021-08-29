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- Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı

- Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı

Askeri üste cesetlerin görüntüsü

( TAİZ ) TAİZ

İran Bild Saldırı Asker 


- Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'in güneyindeki Lahij vilayetindeki Al-Anad Askeri Hava Üssü’ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Yemenli bir askeri kaynak, saldırının İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Lahij'deki İbn Haldun Hastanesi'ne kaldırılırken, Husilerden şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de bulunduğu Al-Anad Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.
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