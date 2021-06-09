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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı

- Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı

- Yemen'de çıkan çatışmalara ait görüntüler

( ADEN ) ADEN

Protesto Çatışma Hapishane Gesi Irak 


- Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, kentte kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için toplanan göstericilere saldırdı. Yemen'in Aden kentinde yer alan Tawahi bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, kentte kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için yürüyüş düzenleyen göstericilere saldırdı. Yürüyüş sırasında, kentteki hizmetlerin iyileştirilmesini, GGK'ya bağlı güçlerin Aden'den ayrılmasını ve Aden'deki BAE güçlerine ait hapishanelerindeki mahkumların serbest bırakılmasını talep eden göstericiler ile GGK güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda kent sokakları savaş alanına dönerken, göstericiler ise GGK'nın müdahalesinin ardından sokaklara dağıldı.
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