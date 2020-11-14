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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama

- Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama

olay yeri

Karya Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 

-Patlamadan detay

(SANA) SANA

- Yemen'in Al Hudaydah ilinde bulunan Bajil İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda büyük patlama yaşandı. Yemen'in Al Hudaydah ilinde bulunan Bajil İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın nedeniyle büyük patlama yaşandı. Patlama sırasında alevlerin metrelerce yükseldiği görüldü.
Patlama sonrası çıkan yangına müdahale devam ederken, patlamada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini aktardı.
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