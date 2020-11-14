- Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama

-Patlamadan detay



(SANA) SANA



- Yemen'in Al Hudaydah ilinde bulunan Bajil İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda büyük patlama yaşandı. Yemen'in Al Hudaydah ilinde bulunan Bajil İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın nedeniyle büyük patlama yaşandı. Patlama sırasında alevlerin metrelerce yükseldiği görüldü.

Patlama sonrası çıkan yangına müdahale devam ederken, patlamada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini aktardı.



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