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Yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

- olay yerin görüntüler

Polis Aracı Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yükselen 

-- zanlının hastaneye gelişi
-- detaylar
-- Fotoğraf

( MUĞLA )- Sağlık kontrolüne getirilirken polis aracına binmek istemeyen şahıs ekiplere zor anlar yaşattı MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde birlikte yemek yedikleri sırada kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Olay, Tuzla Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Durmaz (30) ile annesi Gülten Durmaz (61) arasında evde yemek yedikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Emre Durmaz annesini vücudunun farklı yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten Durmaz'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin güçlükle kontrol altına alındığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MY-MU-
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