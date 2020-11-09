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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yemeğini geç getiren doktoru önce silah ile vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı

Yemeğini geç getiren doktoru önce silah ile vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı

- Devlet Hastanesi jandarma ekipleri

Jandarma Silahlı Saldırı Arazi Aracı Ameliyat Saldırı 

-- Özel hastane acil yazıları
-- Doktorun fotoğrafı

( BALIKESİR )- Yemek tartışması kanlı bitti BALIKESİR

- Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Dr. Ağaoğlu'nun çiftiliğinde çalışan bir kişi yemeğini geç getirdi diye tartıştığı doktoru önce tüfek ile vurdu sonra ise bağ evini arazi aracıyla yıktı. Edinilen bilgiye göre, Havran İlçesi kırsal Büyükşapçı mahallesinde Doktor Ayhan Ağaoğlu’nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi. Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında “Yemeği geç getirdin” tartışması çıktı. Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu’na ateş açtı. Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarında yaralandı. Sinirini alamayan S.E. dana sonra arazi aracı ile Ağaoğlu’na ait bağ evini yıkmaya çalıştı. Olayın duyulmasından sonra S.E. jandarma tarafından göz altına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesinde ameliyata alındı. Ağaoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (BT-EME-
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