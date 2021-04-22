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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmalarından detaylar

Fabrika Jandarma Gesi Uttu Trol 

-İtfaiye aracı ve ekiplerden detaylar
-Fabrika içinden ve zarar gören kamyondan detaylar
-Ekiplerin fabrikadan ayrılışı

( GAZİANTEP )- İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Oğuzeli İlçesine bağlı Havaalanı Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan yem fabrikasından dumanlar geldiğini gören çevre fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya gelen ekipler alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında fabrikada bulunan yemler ile depo kısmında bulunan bir kamyon hasar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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