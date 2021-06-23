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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

-Seyir halindeki otomobilin üzerinde taşınan çuval

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Altın İlginç Görüntü 


- Denizli’de bir otomobilin bagajı yerine, kaputun üzerine hiçbir önlem alınmadan taşınan yem çuvalı ilginç görüntülere sahne oldu. Türk işi taşıma, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Denizli’nin trafikte en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde bağlanmadan ve hiçbir önlem alınmadan bir aracın bagaj kaputunun üzerinde götürülen yem çuvalı, görenleri hayrete düşürdü. Yem çuvalının Türk işi taşınması, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Bagaj kaputunun üzerindeki bağlanmadan sabitlenmeden yem çuvalının tehlikeli yolculuğu, Atatürk Caddesi üzerinden emniyet ışıklarına kadar sürdü. Otomobil, Deliktaş Mahallesi istikametine yoluna devam etti. Bagaj kapağı üzerinde yaklaşık iki kilometre götürülen yem çuvalının yola düşerek diğer sürücüleri tehlikeye atmaması büyük şans olarak değerlendirildi. (MB-Y)
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